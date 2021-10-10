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СМИ назвали реальные причины победы талибов в Афганистане

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  • 10.10.2021, 18:10
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СМИ назвали реальные причины победы талибов в Афганистане

В армии и полиции страны процветали дезертирство и коррупция.

Стремительный захват власти представителями группировки Талибан в Афганистане стал возможен благодаря тотальной коррупции во всех эшелонах бывшего руководства страны.

В тогдашней армии и полиции Афганистана процветали дезертирство, коррупция и тяжелые потери оперативного состава.

Об этом сообщает издание Le Monde.

В частности, журналисты издания отмечают, что ряд командиров требовал денег на содержание солдат, которые существовали только на бумаге.

В целом, насчитывалось не менее 46 таких призрачных батальонов, в которых числилось по 800 человек.

Собеседник издания из силовых органов США сообщил, что в национальных силах безопасности Афганистана насчитывалось гораздо меньше бойцов, чем 300 тыс человек, как указывалось в официальных документах.

Специальный главный инспектор США по восстановлению Афганистана годами предупреждал Вашингтон о рисках, связанных с тотальной коррупцией в силовых органах страны.

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