Диетологи рассказали, как правильно готовить яйца 7 10.10.2021, 18:23

7,044

Простые блюда также нужно уметь готовить.

Американские диетологи перечислили самые вредные способы приготовления яиц.

Об этом пишет издание Eat This, Not That!

По словам диетолога Катерины Басбаум, не следует жарить яичницу на сливочном масле.

«Яйца по своей природе богаты белком и содержат мало насыщенных жиров. Но стоит добавить сливочное масло, и содержание насыщенных жиров подскакивает. А этого совершенно не хотелось бы, поскольку избыток насыщенных жиров тесно связан с болезнями сердца», – сообщила диетолог.

К тем же проблемам, по ее словам, ведет использование кокосового масла, жира бекона или приготовление яиц в кассероле.

Диетолог Ребекка Вашута рекомендует избегать слишком высоких температур при жарке яиц на растительном масле.

«Приготовление при высокой температуре вызывает окисление масла, — утверждает она. — Это может вызывать воспалительные процессы в организме».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».