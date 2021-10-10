На границе Беларуси с ЕС стоят в очередях более 2,6 тысяч фур

На границе Беларуси с ЕС стоят в очередях более 2,6 тысяч фур2
- 10.10.2021, 18:30
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Самые большие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе.
На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось свыше 2650 фур, сообщает Госпогранкомитет.
Самые большие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе. Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 210 фур, "Котловка" — 350, "Каменный Лог" — более 320, "Бенякони" — свыше 340, "Привалка" — 270 фур.
На границе с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 фур, "Урбаны" — свыше 220.
На польско-белорусской границе перед пунктом пропуска "Брузги" стоят свыше 140 фур, "Берестовица" — 150, "Козловичи" — свыше 550.
На украинском направлении очереди образовались только перед пунктом пропуска "Новая Рудня" — здесь дожидаются выезда более 40 грузовиков.