На границе Беларуси с ЕС стоят в очередях более 2,6 тысяч фур 2 10.10.2021, 18:30

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Самые большие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе.

На границе Беларуси с Евросоюзом скопилось свыше 2650 фур, сообщает Госпогранкомитет.

Самые большие очереди наблюдаются на белорусско-литовской границе. Въезда в Литву перед пунктом пропуска "Видзы" ожидают более 210 фур, "Котловка" — 350, "Каменный Лог" — более 320, "Бенякони" — свыше 340, "Привалка" — 270 фур.

На границе с Латвией перед пунктом пропуска "Григоровщина" скопилось более 100 фур, "Урбаны" — свыше 220.

На польско-белорусской границе перед пунктом пропуска "Брузги" стоят свыше 140 фур, "Берестовица" — 150, "Козловичи" — свыше 550.

На украинском направлении очереди образовались только перед пунктом пропуска "Новая Рудня" — здесь дожидаются выезда более 40 грузовиков.

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