Малайзия вакцинировала 90% взрослого населения 1 10.10.2021, 19:02

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Страна открывает свои границы для туристов.

В понедельник, 11 октября, Малайзия откроет свои границы для путешествий между штатами и за границу. Данное решение было принято после того, как в стране вакцинировали от коронавируса 90% взрослого населения.

Об этом сообщает «Новое время» со ссылкой на заявление премьер-министра страны Исмаила Сабри Яакоба.

По его словам, начиная с 11 октября, полностью привитым людям позволят пересекать государственную границу Малайзии. При этом он отметил, что малазийцам, которые получили две дозы вакцины против коронавируса, больше не нужно будет подавать заявку на разрешение.

Отмечается, что ускоренная кампания вакцинации в Малайзии имела цель восстановить все сектора экономики до конца четвертого квартала года.

Всего в Малайзии с населением в 32 миллиона подтвердили 2,3 млн случаев инфицирования коронавирусом.

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