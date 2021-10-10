Европа хочет засудить Лукашенко 9 10.10.2021, 19:08

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Диктатора ждет Гаага?

Поток нелегальных мигрантов, следующих из Беларуси в страны ЕС, не уменьшается. Европа не готова вести диалог с Минском на его условиях и ищет методы воздействия. Европейские депутаты требуют не ограничиваться санкциями и начать расследование Международного уголовного суда по совокупности действий Александра Лукашенко, пишет «Независимая газета».

Европейские политики характеризуют ситуацию на границе с Беларусью как сложную. Этот вопрос ежедневно обсуждают правительства Польши и Литвы. Еврокомиссар по внутренним делам Ильва Йоханссон рассказала, что в этом году незаконно перешли границу с ЕС со стороны Беларуси 6 тыс. человек (видео ее выступления размещено на сайте Еврокомиссии), тогда как в прошлом году их было всего лишь 150 за весь год. Еще около 9 тыс. нелегалов не смогли пройти границу и были возвращены назад. По ее словам, это граждане Ирака, Конго, Камеруна и Сирии. Такой чудовищный рост, а также то, что Беларусь не находится ни на одном из путей миграции из этих стран, дают основания европейским политикам говорить об искусственном характере этого потока нелегалов. Власти Беларуси используют этих людей как инструмент давления на Европейский союз, но они просчитались, и Европа не поддастся на шантаж, заявила еврокомиссар. Она напомнила, что европейским дипломатам удалось сократить поток мигрантов, договорившись с Ираком о прекращении прямых рейсов из этой страны. Сейчас они прибывают через другие страны, но и с ними ЕС сейчас ведет переговоры, сообщила Ильва Йоханссон. Позже в интервью изданию Zeit она сообщила, что на уровне Еврокомиссии принят следующий пакет санкций. По ее словам, он сейчас находится на рассмотрении Европейского совета.

Преступления на внешнем контуре и непрекращающиеся репрессии внутри страны вынуждают искать какие-то нетрадиционные методы воздействия на Александра Лукашенко, а не рассчитывать только на санкции, говорили евродепутаты в ходе обсуждения белорусского вопроса. Заявив, что Беларусь ведет против ЕС гибридную войну, бывший вице-министр национальной обороны Польши Ромуальд Шереметьев предложил обратиться за помощью к НАТО. Его мнение приводит польское радио. «Необходимы серьезные дебаты в Совете Безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда», – цитирует Deutsche Welle предложение польского депутата Витольда Ващиковского. Депутат от Литвы Андрюс Кубилюс считает, что Международный уголовный суд может рассмотреть преступления Лукашенко на основании Чикагской конвенции, Монреальской конвенции и Конвенции против пыток. Первые две касаются инцидента с посадкой самолета компании Ryinair в Минске для того, чтобы снять с него опального журналиста.

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