В Минске впервые с 1939 года уменьшилось количество жителей 2 10.10.2021, 19:35

2,994

Белстат не комментирует эти цифры.

В 2020 году население Минска сократилось более чем на 10 тысяч человек, обращает внимание «Еврорадио».

По сравнению с началом 2019 года общая численность минчан на начало 2020 года увеличилась на 7 237 человек — с 2 012 896 человек до 2 020 133 человек. Но в начале 2021 года статистики подсчитали, что в столице Беларуси проживает 2 009 786 человек, что на 10 347человек меньше, чем в прошлом году.

Население Минска сократилось впервые с 1939 года, за исключением периода Великой Отечественной войны. Белстат не комментирует эти цифры в своем обзоре.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».