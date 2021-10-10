На работниках МТЗ в очередной раз решили навариться? 1 10.10.2021, 19:43

5,680

Пора вернуть себе гордое звание «рабочий».

Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) продолжает тему купонов, которые получили работники Минского тракторного завода на день машиностроителя. Напомним, на эти купоны можно якобы приобрести продукты на 50 белорусских рублей:

— Начнем с того, что получить товары по нему можно в трех кулинариях и одном ресторане МТЗ. Очередь после работы там огромная, как сообщают сами сотрудники, а цены далеко не радуют. Теперь же, как только кто-то пытается заснять цены и продукцию на прилавках, сотрудники начинают кричать о том, что «доложат, кому положено» об этом.

Все мясные продукты представлены только одним производителем, время и дата выпуска не пропечатаны, а наклеены стикером. Вероятно, все товары просрочены, а потому брать приходилось то, что «живее» выглядит.

Все, что на фото выше, обошлось работнику в 50 р. Интересно, у нас такая инфляция? Или на работниках МТЗ решили в очередной раз навариться? Пора вернуть себе гордое звание «рабочий» и просто остаться дома, отказаться работать на режим, которому даже уважение чужого труда не знакомо.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».