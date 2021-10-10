Ученые назвали улучшающий память орех 10.10.2021, 19:53

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К такому выводу пришли исследователи из Испании.

Регулярное употребление арахиса и арахисового масла улучшает память и помогает регулировать уровень стресса. К такому выводу пришли ученые из Испании, результаты их исследования опубликованы в журнале Clinical Nutrition.

Ученые провели эксперимент при участии 63 здоровых молодых людей. Каждому из них нужно было употреблять по 25 граммов жареного с кожурой арахиса в день или 32 грамма арахисового масла в течение полугода. С помощью специальных тестов на протяжении эксперимента исследователи замеряли когнитивные способности испытуемых, а также показатели тревожности и депрессии.

Как выяснилось, регулярное потребление арахиса в пищу может улучшить коротковременную память, а также снизить уровень депрессии и тревожности.

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