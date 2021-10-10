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США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card

  • 10.10.2021, 20:00
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США объявили о возобновлении лотереи для выдачи Green Card

В частности, уже началась регистрация на лотерею в 2023 году.

Администрация президента США Джо Байдена объявила о возобновлении иммиграционной лотереи, победителям которых выдают Green Card. Об этом сообщил 9 октября "Голос Америки".

В частности, уже началась регистрация на лотерею в 2023 году. Конгресс США разрешил выдать иммигрантам со всего мира 55 тыс. Green Card в год. Регистрация начинается заранее, чтобы успеть обработать заявки.

Издание отмечает, что власти США признают серьезное отставание в обработке существующих заявлений, многие из которых были поданы во время администрации предыдущего президента США Дональда Трампа. Теперь право на получение визы не переносится на следующий год, а весь процесс должен быть завершен за 12 месяцев.

Представитель Госдепартамента США в комментарии "Голосу Америки" отметил, что победа в лотерее не гарантирует получение визы. Она лишь означает, что человек имеет право участвовать в программе получения иммиграционных виз.

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