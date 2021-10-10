Александр Ивулин рассказал о настоящих белорусских героях 10.10.2021, 20:12

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Политзаключенный не теряет бодрость духа.

Журналист и политзаключенный Александр Ивулин рассказал про свое нахождение с СИЗО, пишет «Трибуна».

Про тех, кто поддерживает: «Никакого признания я не заслужил,просто оказался на больше, чем 100 дней не дома. Куда большего заслуживают люди, которые за меня переживают, поддерживают меня и делают мое пребывание здесь более комфортным. Эти ребята – настоящие герои. Им нужно респектовать, а не мне. Я все тот же Саша Ивулин, который очень хочет уже заняться любимым делом. Никогда еще так долго не отдыхал».

О физической форме и лучшем ведущем на ТВ: «По ощущениям, не сильно разжирел, но лишнее, понятно, появилось. Все-таки движения тут не так много, но я стараюсь. Время от времени даже пританцовываю. Еще на этой неделе мы окончательно сошли с ума и начали смотреть «Калыханку». Если что, то Топа – топ! Мой любимый ведущий на белТВ».

О нахождении в заключении: «Когда попадаешь в такую ситуацию, в которую угодил я, становится как-то проще. Человек попросту исчезает и остается на его месте пустота. Сравнил бы, наверное, это со смертью, но мы-то знаем, что я не умер. Просто пока ушел в отпуск».

Напомним, 4 июня Александр Ивулин был осужден на 30 суток ареста. Позже ему было предъявлено обвинение по 342-й статье УК РБ (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Если вы хотите поддержать Александра Ивулина письмом или телеграммой, то отправить их можно по адресу: г. Минск, ул. Володарского 2, 220030.

Ивулину Александру Николаевичу.

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