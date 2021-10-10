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В Украине протестующие пришли к дому президента Зеленского

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  • 10.10.2021, 20:14
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В Украине протестующие пришли к дому президента Зеленского

В акции участвуют около 150 человек.

Вечером 10 октября под домом президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области началась акция протеста, сообщает «Суспільне».

В ней участвуют около 100-150 активистов, у дома дежурит кордон из нескольких десятков правоохранителей, стягивать силовиков начали за несколько часов до начала акции.

У президента хотят спросить о расследовании «Вагнергейта» и утечке Pandora Papers.

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