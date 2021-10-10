В Украине протестующие пришли к дому президента Зеленского

В Украине протестующие пришли к дому президента Зеленского5
- 10.10.2021, 20:14
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В акции участвуют около 150 человек.
Вечером 10 октября под домом президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе Киевской области началась акция протеста, сообщает «Суспільне».
В ней участвуют около 100-150 активистов, у дома дежурит кордон из нескольких десятков правоохранителей, стягивать силовиков начали за несколько часов до начала акции.
У президента хотят спросить о расследовании «Вагнергейта» и утечке Pandora Papers.
Кордон поліції під будинком Зеленського в Конча-Заспі, куди вирушив автопробіг pic.twitter.com/Tg6gHsqkI8— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) October 10, 2021