Ограничения на посещение лесов ввели в семи районах Беларуси 1 10.10.2021, 20:26

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Об этом сообщает Минлесхоз.

В семи районах Беларуси посещение лесов ограничено, сообщает Министерство лесного хозяйства. Ограничения введены в Островецком, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Калинковичском, Наровлянском и Жлобинском районах.

Во время действия ограничения в лес нельзя въезжать на транспорте, там запрещено разжигать костры и использовать открытый огонь, проводить любые работы, не связанные с лесным хозяйством, а также массовые мероприятия.

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