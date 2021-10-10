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Ограничения на посещение лесов ввели в семи районах Беларуси

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  • 10.10.2021, 20:26
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Ограничения на посещение лесов ввели в семи районах Беларуси

Об этом сообщает Минлесхоз.

В семи районах Беларуси посещение лесов ограничено, сообщает Министерство лесного хозяйства. Ограничения введены в Островецком, Берестовицком, Волковысском, Свислочском, Калинковичском, Наровлянском и Жлобинском районах.

Во время действия ограничения в лес нельзя въезжать на транспорте, там запрещено разжигать костры и использовать открытый огонь, проводить любые работы, не связанные с лесным хозяйством, а также массовые мероприятия.

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