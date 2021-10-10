Из Турции с любовью
- 10.10.2021, 20:38
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Что известно о шпионском скандале Анкары и Москвы.
В субботу, 9 октября, стало известно, что в Турции шесть человек задержаны за политический и военный шпионаж. Как минимум у одного — российский паспорт.
Как сообщает телеканал Haberturk, специальная операция проводилась по двум адресам в Анталии и по трем в Стамбуле силами Управления по борьбе с терроризмом полиции Стамбула и турецкой Национальной разведывательной организации.
У задержанных изъяты «три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным устройством, а также патроны к ним и другому оружию». Как минимум у одного из них найден российский паспорт.
Задержанным вменяют планирование «вооруженных провокаций и получение конфиденциальной информацию от государства в целях политического и военного шпионажа».
Двумя днями ранее стало известно о задержании в Болгарии россиянина и двух граждан Литвы по подозрению в шпионаже.
Задержанные работали на оружейном заводе «Арсенал», который является одним из стратегических объектов обеспечения национальной безопасности Болгарии. Предприятие производит стрелковое и артиллерийское оружие, а также боеприпасы.
Как пишут СМИ, указанные сотрудники ушли в неоплачиваемый отпуск, а затем не вернулись на работу. Тем временем на заводе обнаружилась пропажа конфиденциальных документов, которые содержат «чрезвычайно важную для компании и представляющую интерес для болгарских или иностранных конкурентов» информацию.
5 октября их задержали на КПП на границе с Грецией. Как сообщили в полиции, в авто нашли документы и предметы, «которые, предположительно, имеют прямое отношение» к преступлению.
Это не первый и не последний шпионский скандал, в котором замешана Россия. Подготовка российских шпионов оставляет желать лучшего, в спецслужбы идут незадачливые «петровы» и «бошировы», которых ловят за руку с завидной регулярностью.