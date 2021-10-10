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Дмитрий Муратов: Ожидал, что Нобелевскую премию получит вся «Новая газета»

  • 10.10.2021, 20:57
Дмитрий Муратов: Ожидал, что Нобелевскую премию получит вся «Новая газета»

Часть денег, полученных с премией, российский журналист передаст на лечение детей.

Главред российской «Новой Газеты» Дмитрий Муратов заявил, что ожидал присуждения Нобелевской премии мира всему своему коллективу, а не только лично себе. Об этом он рассказал в интервью германскому журналу Der Spiegel.

Также он подтвердил, что часть денег, полученных с премией, передаст на лечение детей, больных СМА.

Вместе с главредом «Новой» премию этого года разделила филиппинская журналистка Мария Рессе – с формулировкой «за их усилия по защите свободы слова, что является предпосылкой для демократии и прочного мира».

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