Зеленский объяснил, почему не сдержал одно из предвыборных обещаний 2 10.10.2021, 21:24

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Президент Украины обещал не жить на госдаче.

Президент Украины Владимир Зеленский ответил, почему не сдержал свое предвыборное обещание и все же переехал на государственную дачу в Конча-Заспе.

Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей, пишет «Новое время».

«Все связано только с охраной, им нужен отдельный дом, то есть я должен купить сегодня территорию, на которой будет мой дом и дом для охраны. Честно скажу, живу я там, как в отеле. Тем не менее я привез мою мебель из имения, которое мы продали», — объяснил Зеленский.

Также глава Украины ответил, строит ли он уже для себя дом на будущее, поскольку, в конце каденции ему нужно будет где-то жить.

«Честно, мы несколько вариантов нашли. Сейчас вопрос, как ускорить процесс, или купить уже готовый дом и сделать там ремонт, или новую землю и строить новый дом», — рассказал он.

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