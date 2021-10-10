Синоптики рассказали, какая погода будет в Беларуси завтра 10.10.2021, 21:49

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Начинаются заморозки.

Ночью с 11 по 12 октября на большей части территории Беларуси ожидаются заморозки 0..-5°С.

Впрочем, в столице прогноз говорит о заморозках 0..-2°С, а в окрестностях Минска до -4°С.

А вот днем в столице будет ясно и до +11. По всей же Беларуси 11 октября преимущественно будет без осадков. Ветер юго-восточный, южный 4-9 м/с.

Максимальная температура воздуха днем по стране составит +8..+14°С.

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