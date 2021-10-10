Cостояние Саакашвили в СИЗО ухудшилось

Cостояние Саакашвили в СИЗО ухудшилось2
- 10.10.2021, 21:58
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Личный врач грузинского политика призывает немедленно его госпитализировать.
Состояние голодающего экс-президента Грузии Михеила Саакашвили, которого содержат в СИЗО грузинского Рустави, ухудшилось - его необходимо срочно переводить в больницу.
Об этом заявил его личный врач Николоз Кипшидзе на телеканале "Мтавари архи".
Медик утверждает, что сделал такое заключение после визита к Саакашвили в СИЗО 10 октября.
"Ситуация ухудшилась. Его состояние ухудшилось, стало намного хуже. Два дня назад он выглядел совсем иначе. Он отказывается принимать мед и соки и пьет только воду", - говорит Кипшидзе.
Врач добавил, что Саакашвили страдает от заболевания крови талассемии.
"Я никогда не заявлял об этом по телевидению, а сегодня получил право обнародовать эту информацию. При этой болезни крови недопустимо абсолютно никакого голодание - это приводит к необратимым изменениям ... (Саакашвили - прим.) тяжелее ходить, трудно говорить", - добавил личный врач политика.
По его словам, улучшений в состоянии Саакашвили в обозримом будущем не ожидается. Единственный выход - госпитализация.
"Если так будет продолжаться, у нас не будет живого президента", - резюмировал Кипшидзе.