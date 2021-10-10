Видеофакт: Жест, которого боится диктатор 10.10.2021, 22:31

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Мощная акция в поддержку белорусских рабочих.

Сегодня в Варшаве прошла традиционная акция белорусской диаспоры. Организаторы также пригласили выступить и «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

На акции выступили представители стачкомов различных предприятий: Сергей Дылевский, Юлия Сливко, Артем Черников, Владимир Тимощенко, а также мать политзаключенной Антонины Коноваловой Анна Конавалова, известный политолог Дмитрий Болкунец, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Участники акции провели флешмоб с рабочими с касками, повторив жест, который известен протестующим рабочим во всем мире.

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