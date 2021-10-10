закрыть
11 октября 2021, понедельник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Видеофакт: Жест, которого боится диктатор

  • 10.10.2021, 22:31
  • 5,576
Видеофакт: Жест, которого боится диктатор

Мощная акция в поддержку белорусских рабочих.

Сегодня в Варшаве прошла традиционная акция белорусской диаспоры. Организаторы также пригласили выступить и «Белорусское объединение рабочих» (БОР).

На акции выступили представители стачкомов различных предприятий: Сергей Дылевский, Юлия Сливко, Артем Черников, Владимир Тимощенко, а также мать политзаключенной Антонины Коноваловой Анна Конавалова, известный политолог Дмитрий Болкунец, главный редактор сайта Charter97.org Наталья Радина.

Участники акции провели флешмоб с рабочими с касками, повторив жест, который известен протестующим рабочим во всем мире.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах сергей дылевский
Режим, иди ты в сад!
Режим, иди ты в сад! Ирина Халип