закрыть
11 октября 2021, понедельник, 0:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Белорусские гандболистки сыграли вничью с командой Германии

  • 10.10.2021, 22:26
Белорусские гандболистки сыграли вничью с командой Германии
Иллюстрационное фото

После первого тайма белоруски вели с разницей в мяч.

Женская сборная Беларуси в напряженном выездном матче квалификации чемпионата Европы разошлась миром с командой Германии — 24:24. После первого тайма белоруски вели с разницей в мяч, пишет "Прессбол".

В другой встрече группы 3 сборная Нидерландов разделалась с командой Греции — 35:14.

Германия — Беларусь — 24:24 (12:13)

Группа 3: Нидерланды — 4 очка (2 игры), Германия — 3 (2), Беларусь — 1 (2), Греция — 0 (2).

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Метод пустого стула
Метод пустого стула Артем Черников
Муратов – лучший
Муратов – лучший Ирина Халип
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах
Сегодня каждый гражданин Беларуси ненавидит людей в погонах сергей дылевский
Режим, иди ты в сад!
Режим, иди ты в сад! Ирина Халип