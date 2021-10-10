Белорусские гандболистки сыграли вничью с командой Германии 10.10.2021, 22:26

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После первого тайма белоруски вели с разницей в мяч.

Женская сборная Беларуси в напряженном выездном матче квалификации чемпионата Европы разошлась миром с командой Германии — 24:24. После первого тайма белоруски вели с разницей в мяч, пишет "Прессбол".

В другой встрече группы 3 сборная Нидерландов разделалась с командой Греции — 35:14.

Германия — Беларусь — 24:24 (12:13)

Группа 3: Нидерланды — 4 очка (2 игры), Германия — 3 (2), Беларусь — 1 (2), Греция — 0 (2).

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