Хунта пытается спрятаться от собственного народа 2 11.10.2021, 7:38

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андрей суздальцев

Режим неожиданно для себя столкнулся с вооруженным отпором.

Российский политолог Андрей Суздальцев в статье для politoboz.com констатировал, что российско-белорусские отношения в очередной раз вошли в кризис.

Пошла вторая неделя скандала вокруг газеты и сайта «Комсомольская правда в Беларуси». Скандал, периодически превращаясь в истерику, идет по кругу. На первом этапе белорусская сторона обвинила газету в поддержке «террориста» Андрея Зельцера (заметка на сайте продержалась 6 минут). Второй этап ознаменовался арестом белорусского журналиста Можейко, который оказался, по версии белорусской стороны, почему-то в России или Москве. На третьем этапе «Комсомольская правда», которую обвинили в русофобии, была вышвырнута из медиа пространства Беларуси.

Сейчас идет уже четвертый этап раскручивания белорусской истерики, когда претензии к России формализованы уже в сторону российских СМИ, на фоне угроз уничтожения подполья. От главного редактора «Комсомольской правды» потребовали публичного покаяния или унижения и обязали ползти на коленях к Лукашенко. Так пойдет, то того же из Минска потребуют и от Путина…

Итак, сейчас, как оказалось, у правящей Хунты два врага – информационная Россия и формально оппозиция.

Почему?

Причины истерики понятны и вполне прогнозируемы. Напомним, что 28 сентября 2021 года в Минске, на улице Якубовского, хунта совершенно неожиданно для себя столкнулась с вооруженным отпором. В данном случае необходимо понять реакцию белорусского руководства: более чем за год террора против собственного народа белорусские силовики настолько свыклись с безнаказанностью, что для них адекватный ответ стал шоком. Белорусские власти, видимо, поняли, что в карательной операции против народа перейден своеобразный силовой Рубикон и впереди у белорусских властей еще не одна трагедия. Поэтому Хунта, с одной стороны, постаралась нагнать на население и, конечно, подполье, волну страха, а с другой стороны постаралась как-то подбодрить силовые ведомства, где и так не все так однородно, как хотелось бы Лукашенко.

Однако, очень быстро стало ясно, что одних заявлений Лукашенко, истерики белорусских «экспертов» и отставных генералов – садистов, не хватает. Понятно, что перспектива попасть под обстрел никого не радует, но ведь в дело еще не вступили профессионалы, а они, естественно, присутствуют в Сопротивлении.

Нагоняя волну угроз и страха на население, Хунта продемонстрировала то, чего боится прежде всего сама.

Хунта ожидала мгновенную солидарность со стороны Москвы. Однако российские силовики прежде всего отметили поразительный непрофессионализм белорусских коллег.

Рушился миф о том, что Москва, не глядя, бросит на помощь белорусским силовикам свои спецподразделения.

Лукашенко и его Хунта генералов пытаются спрятаться от собственного народа за спину России.

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