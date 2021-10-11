Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок

Зеленский рассказал, как его уговаривают не идти на второй срок7
- 11.10.2021, 7:51
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Также президент Украины сообщил, где будет учиться его дочь.
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что дочь уговаривает его не идти на второй президентский срок.
Об этом он рассказал в интервью Екатерине Осадчей, пишет «Новое время».
«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я не любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — сказал глава государства.
По словам Зеленского, его дочь в следующем году будет поступать в вуз в Украине, хотя ей комфортнее было бы учиться за границей.
«Только здесь [будет учиться], потому что я президент Украины, а не другого государства. Это мое желание, и у нас есть с ней такая договоренность. Хотя ей очень непросто, потому что, если бы она училась за границей, она могла учиться без охраны. Поэтому комфортнее где-то, но точно в Украину», — сказал он.
По словам президента, его дочь хочет поступать на факультет международных отношений и заниматься международной экономикой, но может еще передумать.