«COVID-19 в Беларуси косит людей сотнями»: в белорусском здравоохранении произошла катастрофа 7 11.10.2021, 8:07

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фото: тасс

Люди умирают «пачками».

Эта власть организовала не только силовой геноцид населения - она способствовала катастрофе в системе здравоохранения, пишет Telegram-канал CYNIC. Теперь тот самый COVID, который Лукашенко не видел на хоккейном поле, косит людей сотнями.

Коллеги из Дворца сообщают, что прогноз еще более плачевен. Страна погружается не только в экономический, но и в ковидный мрак.

Правовой геноцид против врачей, полная безответственность власти приводит к колоссальный смертности. Люди умирают «пачками», не имея возможности получить должный уровень медицинской защиты.

Сейчас вводятся ограничения. Уже поздно. Уже маски не помогут, нужна массовая вакцинация, но живодер даже тут не может пойти на уступки и приобрести западные вакцины. Их ему дают, чтобы спасти население, но режим продолжает терроризировать граждан, не давая им шанса спастись от болезни.

Лукашенко принимает вакцину только от тех стран, что признали его кровавую империю. И жертвами этого нарцисса становятся люди всех возрастов. Он не только отобрал у белорусов право на свободу выбора, личности, политических взглядов и тп.

Он отобрал у белорусов право на жизнь и медицинское обслуживание.

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