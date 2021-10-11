Инфляция в действии: производители придумали «трюк» для обхода «заморозки» цен 2 11.10.2021, 9:04

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Это отразится на кошельках белорусов.

То, что раньше обсуждалось теоретически, сейчас легко обнаружить на прилавках: если производителю запрещают повышать цену на товар, этот продукт пропадает из продажи или принимает обличье нового товара (более дорогого). А чтобы считаться новым товаром, достаточно чуть-чуть изменить рецепт или упаковку, пишет onliner.by.

Хотя к молоку по 0,9 литра и шоколадкам по 85 граммов мы уже привыкли и смирились с этим, жизнь продолжает преподносить удивительные сюрпризы. В последнее время на полках магазинов можно заметить непривычные пока продукты.

— Заметила, что в магазинах все сложнее найти упаковку сметаны или творога «ровной» жирности. То 22%, то 14%, то и вовсе 9,5%. При этом цена на менее жирный продукт часто выше, чем на более жирный, а упаковки практически не отличаются. Мало того, сметана в 14% оказалась более жидкой, чем 10-процентная! Вот тебе и регулирование цен и забота о потребителе, — жалуется читательница.

Например, вместо сметаны 15% жирности появились 14%, вместо творога в 1% — жирность в 1,5%, а вместо молока 900 мл — 890 мл. При этом появилась новинка — сыр жирностью 45%. Молоко «Очень» от «Молочного мира» жирностью 3,2% стоило 1,78 рубля за литр, а потом жирность понизилась до 3%, а цена повысилась до 1,88 рубля за литр.

— Мне кажется, это маркетинговый ход, когда вместо молока 1,5-процентной жирности продают 1,6%, а вместо 2,5% — 2,6%. Скоро мы все жиром заплывем, — смеется покупатель «Минской марки».

На молоко «Простоквашино» также обратила внимание покупательница одного из магазинов. Ранее оно продавалось в бутылках по 900 мл (2,54 рубля за литр), а теперь его можно найти по 890 мл (и уже по 2,80 рубля за литр). Жирность одинаковая — 2,5%.

— Купила бутылку молока и сразу даже не заметила разницы. Утром, когда пила кофе, обратила внимание, что теперь молоко продается даже не 0,9 литра, а по 0,89! Потом ради интереса сравнила цену: уменьшенная упаковка выходит дороже, — говорит Наталья.

Сметана «Молочные горки», в отличие от прочих, радикально изменила цвет упаковки, став ярко-оранжевой. Поэтому покупатель явно заметит новый продукт, пусть и подорожавший. Раньше сметана имела жирность 25%, а теперь появилась жирность 22%, но дороже (6,58 и 6,83 рубля соответственно). Также у производителя появилась сметана 14-процентной жирности вдобавок к уже привычным 15% и творог жирностью 4%.

«Старая» и «новая» жирность на одном и том же продукте иногда встречается на полках прямо рядом друг с другом. Например, практически весь творог «Хуторок» от «Савушкин продукт» прибавил 0,5% жирности и подорожал. Теперь рядом продаются упаковка жирностью 1% (6,4 рубля за килограмм) и такая же, но 1,5% (7,07 рубля за килограмм). Покупатели задаются вопросом: это очередной способ побольше заработать или обойти регулирование цен? Попробуем разобраться.

Что с ценами?

Напомним, цены в Беларуси регулируют для того, чтобы сдержать подорожание продуктов ежедневного спроса. Список таких товаров меняется, но молочная продукция в нем есть всегда. Цены на нее сдерживают двумя способами. Во-первых, ограничением торговой надбавки магазинов — не более 15% (сыры — 30%) к стоимости. Во-вторых, с марта этого года цена на молочку может расти не быстрее, чем на 0,2% в месяц.

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