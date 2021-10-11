Как провела лето белорусская туротрасль 11.10.2021, 8:19

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иллюстрационное фото

Рынок обвалился.

Лето закончилось, и газета «Белорусы и рынок» решила выяснить, каким оно было для белорусских туристов и турфирм.

Представители туротрасли рассказали, куда летали и ездили белорусы и какие сюрпризы могут ждать отрасль в ближайшее время.

Андрей Барашко, экономист в области международного туризма, директор туристического портала Беларуси Holiday.by:

— Чтобы понять, какие направления пользовались популярностью у белорусских туристов, можно взглянуть на внутренний статистический отчет портала Holiday.by за три летних месяца 2021 года.

Рейтинг по количеству запросов стран и «дестинаций» в поисковике портала выглядит следующим образом:

1. Турция. 2. Египет. 3. Грузия. 4. Украина. 5. Россия. 6. ОАЭ. 7. Крым. 8. Беларусь. 9. Черногория. 10. Албания.

Здесь стоит отметить, что в статистике Крым, Тенерифе, Абхазия исторически идут не внутри стран, а отдельными направлениями.

Андрей Барашко отметил, что спрос туров в Грузию в этом году вызван не только авиаблокадой:

— Нужно добавить, что в этом году Грузия одной из первых начала снимать ковидные ограничения, и многие устремились туда самостоятельно, вне зависимости от того, есть чартер или нет. Подогреть спрос могло и снижение цен на регулярные перевозки, которое анонсировала «Белавиа».

— Если брать разделы «внешний/внутренний» за календарное лето, то 40 % посетителей Holiday.by интересовались выездным туризмом, 60 % — внутренним. До 2020 года пропорции были 60/40, то есть противоположными, — рассказал Андрей Барашко.

Топ-10 районов Беларуси за лето, по статистике портала, выглядят следующим образом: 1. Минский. 2. Браславский. 3. Мядельский. 4. Вилейский. 5. Столбцовский. 6. Осиповичский. 7. Глубокский. 8. Дзержинский. 9. Логойский. 10. Поставский.

Топ-10 достопримечательностей за лето: 1. Усадьба «Литовка» под Новогрудком. 2. Озеро Свитязь. 3. Голубая криница под Славгородом. 4. Троицкий костел в Гервятах. 5. Меловые карьеры под Волковыском. 6. Меловые карьеры под Гродно. 7. Чигиринское водохранилище. 8. Гора Маяк на Браславских озерах. 9. Парк истории «Сула». 10. Озеро Белое.

Руслан Сергенюк, председатель правления Республиканского союза туристических организаций:

— Летний сезон еще не закончился, полетные программы продолжаются до конца октября. Но уже можно говорить о том, что для туристической отрасли Беларуси этот год прошел намного хуже, чем прошлый. Главная причина — запрет для белорусских авиакомпаний на перелеты в воздушном пространстве ЕС и использование европейских аэропортов.

Этим летом количество доступных прямых направлений для отдыха из Беларуси было минимальным. Всего четыре направления могли похвастаться удобной логистикой: Грузия, ОАЭ, Турция и Египет. Основная часть туристов путешествовала в эти страны. Все остальные направления включали длительные или неудобные пересадки. В страны ЕС поехали всего несколько тысяч туристов: те, у кого сохранились европейские визы, и кто очень хотел попасть в Европу, даже несмотря на пересадки в Стамбуле, Москве. Из относительной «экзотики» можно упомянуть «старое/новое» направление — Иорданию — с прямым перелетом и парой тысяч туристов.

Если в 2019 году отдыхать за границу съездили 900 тысяч белорусов, то в этом году, по первым, приблизительным, оценкам — на 60–70 % меньше. Рынок обвалился, и, соответственно, отпала надобность в большом количестве турфирм. Клиентов всем не хватает. Поэтому и в прошлом году, и в этом происходит сокращение прежде всего турагентов. С 2019 года их количество уменьшилось на 10–30 %. Были и случаи ухода с рынка туроператоров: тех, кому не повезло с открытыми направлениями. Скорее всего, такая тенденция продолжится, потому что перспективы роста туризма из Беларуси нет.

Объемы по выездным направлениям в этом году по сравнению с прошлым следующие. Турция показывает рост на 10–30 %, Египет — также небольшой рост, Грузия — значительный рост. В Грузию белорусы активно ездят последние десять лет, но в нынешнем летнем сезоне произошел значительный скачок за счет увеличения авиарейсов в Батуми, а также нового рейса, в Кобулети, но в первую очередь из-за невозможности попасть на европейские курорты.

Главной изюминкой сезона стал отдых в ОАЭ. Летом климатические условия в данном регионе не совсем привычные для белорусов, однако прямой рейс в Дубай сильно простимулировал наших туристов, и все рейсы были загружены. Думаю, у этого направления большая перспектива, тем более что количество рейсов в Дубай увеличивается и планируется новый рейс — в Рас-эльХайм. Кроме того, предполагаю, что в скором времени появятся доступные варианты по летнему и зимнему отдыху (горные лыжи) в Сочи, и белорусы будут чаще ездить на российский курорт.

С прошлого года происходит очевидный рост внутреннего туризма. По большей части это самоорганизованный или самостоятельный туризм: в связи с эпидемией белорусы стараются путешествовать на своих машинах, ходят в походы, плавают на байдарках. Наблюдается небольшое увеличение именно белорусских туристов на знаковых исторических объектах, таких как, например, Мирский и Несвижский замки. Но в целом с 2020 года все эти туристические объекты однозначно потеряли туристов, поскольку уменьшилось количество иностранцев, особенно россиян.

В плане законодательства в туристической отрасли до сих пор ничего не прояснилось. Новый закон о туризме по-прежнему находится на рассмотрении в парламенте. Возможно, Палата представителей отправит законопроект на доработку на осенней сессии. К тому же на днях были подписаны интеграционные карты с Россией, в которые также включен туризм. Предполагаю, что здесь начинается новая история белорусской туристической отрасли. Законодательные базы двух стран нужно унифицировать. Надеюсь, новый документ не будет калькой российского законодательства. Хотелось бы, чтобы наши законодатели обратили внимание на опыт российских коллег и приняли его к сведению при разработке нового закона о туризме.

Дело в том, что российский туристический рынок очень сильно отличается от белорусского, и не только размерами. В России есть горы, моря, тысячи туроператоров и десятки тысяч турагентств на 150 миллионов туристов. Внутренним туризмом россияне могут компенсировать практически все внешние направления. У нас ничего подобного нет. Въездной туризм для любой страны, безусловно, является приоритетной задачей по развитию, но нужно отдавать себе отчет, что в условиях пандемии эти планы, мягко говоря, трудновыполнимые. Внутренний рынок — это то, на что властям стоит наконец обратить внимание. Но в Беларуси не должно быть перекоса в сторону только внутреннего или въездного туризма. У наших граждан должна быть возможность полноценно отдыхать у моря или в горах тогда, когда они этого захотят. А вот что стоило бы перенять у России, так это их программу кешбэка, которая сильно поддержала российский внутренний туризм в период пандемии.

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