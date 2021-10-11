Мать политзаключенной: Ненависть к режиму зашкаливает 11.10.2021, 8:25

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фото: EURORADIO.FM

Нужна забастовка.

Анна Коновалова была вынуждена покинуть Беларусь вместе с двумя внуками, после того, как ее дочь и зятя, Антонину Коновалову и Сергея Ярошевича посадили в тюрьму. Сейчас она находится в Варшаве. Сайт Charter97.org поговорил с Анной о ситуации в стране.

– Недавно в Беларуси объявили предзабастовочное состояние. Многие эксперты отмечают эффективность забастовок в других странах, когда речь шла о борьбе против диктатуры. Может ли забастовка изменить ситуацию в стране?

– Я тоже так считаю, что забастовка быстро изменит ситуацию в стране. Я помню август 2020 года, когда выходил БелАЗ, МЗКТ, а также как красиво шли с МТЗ. Однозначно забастовка нужна.

Как бы вы оценили сегодняшнюю ситуацию в Беларуси? Насколько сегодня высока ненависть к Лукашенко?

– Я думаю, что ничего не изменилось с 9 августа, то есть ненависть как была, так и есть. Может быть, она стала более точечной, уже конкретно люди знают, кого любить, а кого нет. Я думаю, что это чувство зашкаливает.

– Ваша дочь и зять находятся сегодня в тюрьме. Может ли забастовка надавить на режим, чтобы освободить всех политзаключенных?

– Я выступаю за освобождение политзаключенных, потому что у нас уже число только официально приближается к тысяче. А сколько у нас еще неофициально, сколько непризнанных, которые осуждены по политическим статьям. Поэтому я за любое движение и освобождение политзаключенных.

– В интернете есть довольно популярна ваша с внуками фотография с акции солидарности в Варшаве. Почему сегодня важно проявлять активизм за границей?

– Я считаю, что весь мир должен знать о происходящем в Беларуси – у нас число политических заключенных растет как грибы после дождя. Причем любой может пополнить, неважно за одежду или какие-то политическую позицию.

Мы выходим, потому что у нас сидит мама уже больше года, которая была невинно осуждена. Она хорошая мама, у нее двое маленьких детей, которые больше года не видят своих родителей.

– Как диаспора может помочь в забастовке и вообще в смене режима?

– Это наша солидарность. Именно поддержка людей, которые в плохих финансовых условиях. Приезжают потерянные люди.

– Какие выводы можно сделать из прошлых забастовок и протестов, что улучшить в планировании и работе с людьми?

– Надо побольше солидарности. Не бросать своих, друг за друга.

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