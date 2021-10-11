Врач рассказал о редком заболевании крови у Саакашвили
- 11.10.2021, 8:27
- 2,494
Он уже 10 дней держит голодовку.
На 10-й день голодовки состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил его в тюрьме, отмечает "Грузия Online".
По словам врача, Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.
По информации Кипшидзе, у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.