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Врач рассказал о редком заболевании крови у Саакашвили

  • 11.10.2021, 8:27
  • 2,494
Врач рассказал о редком заболевании крови у Саакашвили
Михаил Саакашвили

Он уже 10 дней держит голодовку.

На 10-й день голодовки состояние экс-президента Грузии Михаила Саакашвили ухудшилось. Об этом сообщил его личный врач Николоз Кипшидзе, который сегодня навестил его в тюрьме, отмечает "Грузия Online".

По словам врача, Саакашвили отказывается принимать и мед с соком, о котором заявляла пенитенциарная служба. В настоящее время он принимает только воду.

По информации Кипшидзе, у третьего президента Грузии редкое заболевание крови – талассемия, при котором категорически запрещено голодание. О его диагнозе врач сообщил с согласия Саакашвили.

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