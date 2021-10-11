Фейковый МТЗ: на что ушли премии белорусских рабочих 11.10.2021, 8:45

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Каждый белорус должен знать, на что потрачены его честно заработанные средства.

Белорусское объединение рабочих (БОР) и Белорусский народный трибунал опубликовали расследование о ситуации на Минском тракторном заводе:

— Множество его сотрудников вышли в стачку год назад, протестуя против фальсификаций на выборах. Но благодаря своевременным увольнениям неугодных, множественным штрафам и судам всех рабочих удалось «замолчать». Интересно, удастся ли смирить их после нашего нового расследования? Крепитесь, хозяйственники, ведь здесь обманули даже вас. А точнее — обделили.

Минский тракторный завод

Итак, Минский тракторный завод. Основной рынок сбыта — это, конечно же, Россия. Но мечта синепалого — захватить весь мировой рынок, а поэтому заводы открываются по всему миру чтобы упростить экспорт тракторов в другие страны. Поэтому, согласно официальному сайту, сборочные цеха открыты аж в 25 городах из 14 стран. Но не были бы мы белорусами, если бы верили официальным статистикам и документам. Заметим, вся информация, представленная в расследовании, взята из открытых источников.

Давайте подробнее посмотрим на эти самые сборочные производства. Неужели МТЗ настолько перспективный государственный проект, чтобы выбрасывать миллиарды на его развитие? Ведь на одно лишь обновление оборудования ежегодно выбрасываются миллионы долларов. И не собственных, а взятых в кредит у государства. Да-да, основной кредитор МТЗ — Банк развития Республики Беларусь. Ну и немного китайских инвесторов.

То есть, белорусское государственное предприятие берет кредит у государства на собственное развитие. Это практически звучит также, если бы государство взяло в долг у себя же. По факту наверняка все эти заемные средства отправляются в офшоры. Именно поэтому власти так остро реагируют на слово «приватизация». Ведь они под ним слышат совсем не то, что мы подразумеваем.

И все же, давайте вернемся к МТЗ и его знаменитым филиалам. Напомним, на сегодняшний момент их 22. Открывали каждый из них настолько пафосно, что этот процесс можно приравнять к отдельному государственному празднику. В Таджикистане, например, в 2018 году открывали Эмомали Рахмон (президент Таджикистана) и сам луноликий.

На сборочное производство обычно привозят части тракторов, а на месте уже собирают из них, как из конструктора Лего, полноценный аппарат. Конечно, некоторые комплектующие закупаются уже на месте, ведь там они могут быть дешевле при условии транспортировки и прочих финансовых издержек.

Сборочное производство подразумевает под собой не только непосредственно сборочный цех, но и склады, отделы продаж и, конечно же, обучение персонала.

Таким образом, на месте создают вполне себе такое небольшое предприятие по производству тракторов.

Список сборочных цехов МТЗ за рубежом. Взято с официального сайта МТЗ.

Расположены такие цеха в Украине, России, Румынии, Сербии, Венесуэле, Камбодже, Пакистане, Египте, Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане и Молдове.

И зачем же им столько производств в таком количестве не самых успешных для сбыта стран? Потому что именно через них проще всего воровать, не говоря уже о том, что там самые низкие в мире зарплаты.

А теперь давайте отправимся в небольшую экскурсию по сборочным предприятиям МТЗ. Напомним, вся используемая информация взята из открытых источников, а потому вы можете спокойно убедиться во всем сами. Начнем.

Первый лот — сборочное производство в Камбодже ООО «Беларус-Меконг». Открыто оно в марте 2014 года, собирает 512, 800, 820 и 892 модели.

В Новой Беларуси схема производства выглядела бы следующим образом: из Беларуси мы отправляем запчасти в Камбоджу, на месте собираем трактор, отдаем заказчику. По идее, схема отрабатывалась на протяжении семи лет, а потому сбоев быть не должно. Более того, в марте 2014 года МТЗ поставил в Камбоджу тракторокомплекты стоимостью в $5,5 млн. Сумма сделки для тех времен была настолько крупной, что об этом трубили многие СМИ. По идее, все работает.

Но, как и везде, есть свои нюансы. При изучении тендеров, выставленных МТЗ, нам попался один из недавних, на поставку двенадцати тракторов в Камбоджу. Но подождите, зачем поставлять целые трактора, если там на месте успешно действует сборочный цех и куда дешевле было бы отправить трактора не целиком, а запчастями!

Согласно условиям тендера, исполнитель должен был транспортировать 12 тракторов по 3 в контейнере. То есть 4 контейнера. Общая сумма тендера $13 880. Выполнил его некий ООО «Карготэк».

Объявление о тендере на перевозку тракторов от МТЗ.

А теперь давайте немного посчитаем. На один контейнер ограничение в 13 тонн согласно тем же условиям тендера. Связано это в большей степени с весом и объемом тракторов. В среднем, вес одного «Беларуса» достигает 4000 килограмм. Три трактора в контейнере — +/- 12 000. То есть общий вес груза составляет порядка 48 000. Морские контейнеры бывают двух видов: 20- и 40-футовые. В первом случае вместительность по весу 22 000, во втором — 27 000. То есть, наш груз, если бы трактора отправляли в разобранном виде, пришлось бы использовать не 4 контейнера, а не более двух. И сэкономило это бы порядка $7000.

Порывшись в документации, мы наверняка найдем еще немало подобных заявок на транспортировку тракторов. Из чего делаем вполне закономерный вывод: сборочное производство в Камбодже — фиктивное. Это по сути юридическое лицо, которое распоряжается в лучшем случае складом, с которого уже дальше перевозятся трактора заказчикам. То есть по сути, власти взяли и украли у людей полноценный завод.

Регистрация СП «Беларусь-Меконг»

А теперь давайте посмотрим, кто же является владельцем того самого завода. Зарегистрирована компания «Беларусь-Меконг» 11 февраля 2014 года. Ее основатель и директор с начала и до 2018 года Волчок Владимир Федорович. Параллельно с этим с 2012 года он являлся генеральным директором самого МТЗ, а в 2014 году был повышен и переведен на должность в Министерство промышленности Республики Беларусь чем нарушил статью 255 ТК РБ. А именно «Руководителю государственной организации … запрещается выполнение оплачиваемой работы на условиях совместительства». Еще интересно, что мы нашли сообщение от БЕЛТА о том, что 13 февраля 2014 года члены белорусской делегации, в том числе гендиректор ПО «Минский тракторный завод» Владимир Волчок, приняли участие в церемонии официального открытия демонстрационного зала белорусской тракторной техники в Пномпене (Королевство Камбоджа). Напомним, что компания «Беларус-Меконг» зарегистрирована в это же время.

Открытие данного завода проходило (и это не шутка) с благословения пяти монахов. Благословение получил министр местной промышленности, он представлял премьер-министра. От Беларуси присутствовал Макей, замминистра промышленности, Свидерский, посол Беларуси во Вьетнаме, Камбодже и Садохо, а также директор компании «Беларус-Меконг», ой, т.е. МТЗ Владимир Волчок.

Фотографии с открытия это, конечно, интересно, но где же сам завод? Ведь по сути на него потрачено самим МТЗ $416,3 тысячи на постройку и еще $2 млн 310 тысяч на покупку патентов. То есть, в общей сложности $2 млн 726 тысяч. Именно во столько белорусам обошелся завод в Камбодже. А теперь, внимание, сам завод:

То есть, практически три миллиона долларов были потрачены на что?! На складское помещение, эстакаду и все?

На МТЗ работают порядка 14 000 человек. То есть, из расчета на месячную заработную плату, руководство отобрало у работников $170. И это только один завод из 22.

А вот и еще одно производство в той же Камбодже. Судя по официальному сайту, оно расположено по адресу в Пномпене [No 117Ео St. 126, Sk.Phsar Thmey II, Kh.Daun Penh, Phnom Penh, Kingdom of Cambodia]. Его ездил открывать Макей. В официальных источниках нет фотографий завода, поэтому давайте обратимся к гугл-картам.

Сборочный цех МТЗ в Камбодже.

Это та самая улица, по которой должны были везти контейнеры с тракторокомплектами и проезжать трактора. Узковато, не правда ли? Ну да ладно, а вдруг там вертолетная площадка или подземные тоннели, разработанные специально для МТЗ?

Сборочный цех МТЗ в Камбодже.

И вновь та же улица с заводом на ней, но уже с другой стороны. И вновь никакого завода.

Сборочный цех МТЗ в Камбодже.

А вот это – тот самый адрес производства. Кто найдет завод, пишите в комментариях. Возможно, конечно, маловероятно, но мы чего-то не заметили. Например, платформы 9 и ¾?

Но и это еще не все. По этому же адресу расположена компания Mekong Agriculture Tractor Co., Ltd. Это дилер, сервисный центр, а также центр по закупке запчастей для тракторов МТЗ в одном бизнес-центре, если его можно так назвать. Именно в этих небольших воротах.

А теперь посмотрим на юридический адрес компании «Беларус-Меконг». А вдруг производство находится именно там? Ведь на что-то же были потрачены практически 3 миллиона долларов!

Хм… и здесь его нет. Вероятно, завод в Камбодже очень секретный и его нет на картах, нет информации о нем в интернете или же его попросту не существует. Прямо какая-то Атлантида!

Зато по документам есть скудные поставки по 15-30 тракторов в год, и никакого производства.

А теперь давайте посчитаем. В 2013 году было поставлено в общей сложности 180 тракторов в Камбоджу. Также был открыт завод за $3 млн, которого де факто не существует. Есть лишь поставки по 15-30 тракторов в год.

Тракторокомплектов за все время было поставлено на «завод» 267. Последняя поставка была в январе 2015 года.

Подобная схема распределения финансов по кошелькам действует наверняка и на остальных заводах. Поэтому давайте посмотрим еще на парочку предприятий.

Например, завод в Пакистане. Это достаточно закрытое государство. Улицы посмотреть там нельзя, однако, в сети есть немало фотографий.

Производство тракторов в Пакистане находится на втором этаже хоккейного клуба пакистанского стадиона в городе КарАчи. Эм… А теперь внимание на сам стадион:

Сборочный цех МТЗ в Пакистане.

Еще раз: НА ВТОРОМ ЭТАЖЕ СТАДИОНА!

Сборочный цех МТЗ в Пакистане.

Вот сам стадион снаружи. Да, он хоккейный. Но не для того хоккея, в который играет узурпатор, а для хоккея на траве.

А вот сам второй этаж:

Сборочный цех МТЗ в Пакистане.

Вероятно, именно здесь и расположено производство МТЗ.

Как вы уже догадались, МТЗ никогда не открывал завод в Пакистане. Тем более, там есть собственный производитель Orient Tractors, который закупает по 30 тракторокомплектов в год. Также они же периодически продают наших «Беларусов» через собственного дилера. То есть сам МТЗ к ним не имеет никакого отношения.

Также МТЗ поставляет свыше 2000 тракторов в год группе компаний Fecto. Но это не заслуга руководства МТЗ. История эта началась в далеком 1991 году, когда Александр Шакутин выкупил половину этого самого Fecto через собственный «Амкодор». В свое время он даже заявлял, что создаст конвейер для МТЗ с целью поставок тракторов в Афганистан и на Шри-Ланку. На тот момент даже были соответствующие договоренности с директором МТЗ Федором Домотенко. По сути, они дали производить Orient Tractors по 30 тракторов в год из поставляемых комплектов, а уже продажи непосредственно собранной техники оставили себе. Но ходят слухи, что пакистанский рынок сбыта для МТЗ скоро закроется окончательно и бесповоротно: качество «Беларусов» в сравнении с аналогами китайцев куда хуже, а цены сопоставимы и даже выше.

Так что, врет МТЗ о своих производствах за границей.

В Таджикистан, например, не было поставлено ни одного трактора или комплекта за последние 8 лет. Но при этом юридически открытый и зарегистрированный там «Агротехсервис» собирает 512-ую модель. Вместе с этим там же есть собственная компания «Мадади», которая продает 7 различных моделей, не учитывая их модификаций. Поэтому МТЗ там со своими «Беларусами» никому не нужен.

А теперь давайте еще раз посчитаем. Мы помним о 22 производствах за рубежом и цене открытия каждого в $3 млн. Выходит, на фейковые заводы было потрачено порядка $75 млн. При условии количества работников на МТЗ, выходит, каждый мог бы получить разовую премию в $4687. Или ежемесячно по $370 на человека.

Главный ответственный за воровство в этой ситуации сам руководитель МТЗ Виталий Вовк, который подписывает все договора на поставки. Именно он подписывает отчеты о том, куда и за какие деньги были отправлены тракторокомплекты в Пакистан в тот самый цех, что на втором этаже стадиона.

Его и других «добрых людей» безусловно ожидает честный суд. Мы продолжим расследовать случаи воровства государственных денег, ведь именно это одна из главных причин проблем на предприятиях: низких зарплат, высокого травматизма, отвратительного состояния станков. И да, санкции здесь не при чем.

P.S.: К слову, тендеры на поставку тракторокомплектов делаются под определенного перевозчика. Обратите внимание на документ: «Срок деятельности на рынке морских перевозок – не менее 5 лет; Наличие не менее 2-х рекомендательных писем (за подписью руководителя предприятия или заместителя руководителя) крупных государственных предприятий Республики Беларусь; Наличие чистой прибыли предприятия. Выручка от реализации – не менее 400 000 долл. США – данные условия могут соблюдаться всего четырьмя логистами на территории Республики Беларусь. Все они, как ни странно, зарегистрированы в офшорах.

Чуть более чем за два года МТЗ оплатил этим компаниям более 7,5 миллионов долларов США. Как думаете, чьи они?

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