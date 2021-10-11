Президент Австрии назвал имя нового канцлера страны 11.10.2021, 8:58

Уже сегодня его приведут к присяге.

Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца. Вечером в воскресенье, 10 октября, президент Австрии Александер Ван дер Беллен, выступая перед журналистами в Вене, подтвердил, что 11 октября приведет его к присяге, сообщает "Немецкая волна".

"Нынешний правительственный кризис окончен, - заявил глава австрийского государства. - Работа на пользу нашей страны может быть продолжена".

По словам Ван дер Беллена, он уже переговорил с Шалленбергом, а также вице-канцлером Австрии Вернером Коглером и те заверили его, что "для дальнейшей совместной работы (в правительстве Австрии. - Ред.) есть устойчивый фундамент". "Оба отвечают за это своим словом. Сейчас я ожидаю фазу концентрированной работы", - подчеркнул политик, добавив, что из-за скандала, приведшего к отставке Себастьяна Курца, доверие австрийцев к политике оказалось подорвано.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».