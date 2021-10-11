Пришло время сказать: «Хватит!» Telegram-канал «Баста!»

11.10.2021, 9:01

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фото: BELSAT

Только всеобщей забастовкой мы можем призвать к ответу хунту.

Друзья! За время протестов, мы наконец-то поняли, что мы едины, что мы – сила. Мы обрели друг друга, избавились от равнодушия, страха проявить участие и защитить ближнего.

Мы вступили на путь формирования нации.

Мы больше не допустим пыток и насилия, превращения страны в концлагерь. Мы больше не допустим террор и геноцид. Мы не позволим международному изгою Лукашенко распродать страну и подорвать ее независимость.

Друзья, пришло время прозреть и сказать: «Хватит! Я больше не буду работать на режим плешивого и его банду".

Только всеобщей забастовкой мы можем призвать к ответу хунту.

Стачке быть!

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