Байден стал первым президентом США, который отмечает День чествования коренных американцев 2 11.10.2021, 9:13

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фото: reuters

Ранее 11 октября отмечался День Колумба.

Джо Байден стал первым президентом США, который отмечает не День празднования Христофора Колумба 11 октября, а День чествования коренных американцев, передает "Голос Америки".

"Коренные американцы годами требовали установить день признания их народов на местных и национальных уровнях. Это было абсолютно неожиданно. Несмотря на то, что многие об этом говорим и так давно этого хотели ", - отметила Хиллари Кемпеник, художница, представительница племени Черепаховая Горная полоса Чиппеуа.

В 2019 году она вместе с другими членами своего племени организовали кампанию в городке Грэнд Форкс, Северная Дакота, чтобы заменить День Колумба и День признания Коренных народов США. Во многих школах США учителя до сих пор изображают Христофора Колумба как героя страны. Однако коренные американцы считают Колумба причастным к массовому уничтожению коренного населения Северной Америки.

В отдельном документе по празднованию Дня Колумба президент Байден высоко оценил роль итальянских американцев в обществе, но вспомнил о насилии и вред, который нанесли Колумб и другие исследователи того времени в Северной Америке.

Признание президентом Байденом страданий Коренного населения существенно отличается от риторики предыдущего президента США, который в своей речи ко Дню Колумба 2020 стал на защиту "смелых героев" - таких, как Колумб.

"К сожалению, в последние годы радикальные активисты пытаются подорвать наследство Христофора Колумба", - заявил тогда Дональд Трамп.

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