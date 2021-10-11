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Плохие новости для Лукашенко из Австрии

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  • 11.10.2021, 9:32
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Плохие новости для Лукашенко из Австрии
Александр Шалленберг

Новый канцлер — сторонник жестких санкций.

Новым канцлером Австрии станет дипломат Александер Шалленберг, возглавлявший МИД страны в правительстве ушедшего в отставку Себастьяна Курца. Сегодня он примет присягу.

За Австрией закрепился имидж страны, которая выступала лоббистом режима. В ноябре 2019 года диктатор даже посетил Вену, где встретился с канцлером Курцом. Австрийский бизнес имеет интересы на белорусском рынке. В частности — австрийская телекоммуникационная компания A1 и Raiffeisen Bank. 90% финансовых заимствований с территории ЕС Беларусь получала из Австрии.

Во время принятия экономических санкций федеральное правительство во главе с Курцом выступило против санкций и начало их блокировать. Но глава МИД Александер Шалленберг выступил в поддержку ограничительных мер.

Санкции также поддержали и все евродепутаты от Австрии кроме популистской национал-консервативной партии FPÖ, члены которой воздержались от голосования.

С приходом к власти Шалленберга стоит ожидать и более принципиальной позиции Австрии по отношению к режиму Лукашенко.

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