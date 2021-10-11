Астрономы раскрыли еще одну «лунную тайну» 3 11.10.2021, 9:59

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Группа ученых обнаружила, что примерно два миллиарда лет назад на спутнике произошло извержение вулкана.

Исследователи из Великобритании, Китая, Австралии, Швеции и США изучили образцы, собранные с Луны Национальным космическим агентством Китая во время миссии Chang’e-5, пишет «Новое время».

Группа ученых обнаружила, что примерно два миллиарда лет назад на спутнике произошло извержение вулкана.

Миссия Chang’e-5 вернула на Землю 1,7 кг лунных камней — первые образцы, собранные с Луны с 1976 года в рамках миссии «Луна 24». Анализ образцов проводился с использованием чувствительного ионного микрозонда высокого разрешения (SHRIMP) в Центре SHRIMP в Пекине, Китай.

Сначала материал был отсортирован. Ученые отобрали для исследования несколько крошечных фрагментов базальта (вулканической породы) размером примерно 2 миллиметра. За этим последовали лабораторные анализы, основанные на методах, разработанных в 1970-х годах для анализа первых образцов Apollo.

Направив на образцы поток заряженных частиц, ученые смогли отделить и проанализировать материал из разных минеральных фаз, что позволило им установить возраст породы.

«Наши усилия были вознаграждены, когда мы смогли определить возраст извержения этих лав в 1,97 миллиарда лет, что на целый миллиард лет моложе любой ранее датированной базальтовой лавы с Луны», — рассказали авторы исследования.

Поскольку возраст образцов Changʼe-5 удалось установить точно, это позволило лучше воссоздать хронологию событий на Луне. Кроме этого, ученые создали модель датировки кратеров на других скалистых планетах.

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