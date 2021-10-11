«Больница завалена больными»: в Щучине в разгар пандемии уволили единственного врача-инфекциониста 22 11.10.2021, 10:59

19,530

Фото: Reuters

Все из-за того, что он требовал обеспечить его всем необходимым.

Telegram-канал «Баста!» поделился информацией от читателя о ситуации с COVID-19 в Щучине. Оказывается, в разгар пандемии там уволили единственного врача-инфекциониста:

— Город маленький, врачей толковых — раз, два и обчелся. Разгар пандемии, понижают с должности нач.мед до заведующей инфекционки и через месяц увольняют единственного врача инфекциониста, спасшего сотни жизней.

В команде с ней работали гинекологи, окулисты и кто там только не работал. Больница завалена больными, лечат гинекологи, что она там прослушать сможет, непонятно.

Причина увольнения очень проста, врач начала требовать того, чтоб обеспечили всем необходимым, потому что нет даже кислорода, в отделении где лежат больные коронавирусом.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.