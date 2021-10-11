СМИ: Россия украла формулу вакцины AstraZeneca 33 11.10.2021, 11:05

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Фото: Getty Images

Ее, как утверждает британская газета Sun, использовали для изготовления «Спутника V».

Источники британской газеты Sun утверждают, что Россия украла формулу вакцины AstraZeneca и использовала ее для разработки своего препарата «Спутник», отмечает «Эхо Москвы».

В публикации отмечается, что подозрения появились еще в прошлом году, а теперь службы безопасности уверены в том, что формула вакцины AstraZeneca была скопирована россиянами. Российские разработчики центра Гамалеи эти обвинения отрицали. Глава центра Гамалеи Александр Гинцбург в ответ предлагал помочь увеличить эффективность вакцины AstraZeneca с помощью российских разработок.

Представители правительства Великобритании отказались комментировать сегодняшнюю публикацию Sun.

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