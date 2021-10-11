Провинциальные анекдоты времен большого взлета 3 Владимир Халип

11.10.2021, 11:43

5,310

Владимир Халип

И уже не такой угрюмой представляется грядущая зима.

За народное творчество в советские времена сажали напрасно. Вместо того, чтобы порадоваться очередному всплеску массовой фантазии, тупое начальство мгновенно включало гильотину. В момент обострения международной обстановки или психических расстройств у высоких чинов. А поскольку легендарное сооружение не всегда оказывалось под рукой, просто вызывали свирепую даму по имени социалистическая законность. А вот она уже четко знала, куда Макар телят гоняет, где раки зимуют и кому и сколько ни за что.

Какую крамолу можно было обнаружить вот в такой незамысловатой истории времен развитого социализма? Будто бы некий вождь в жутких условиях всеобщего оледенения созвал свое племя в пещеру на экстренное совещание. И без всяких лирических отступлений изложил суть момента: есть две новости – плохая и хорошая, с какой начинать? Что за вопрос – конечно, с плохой. Чтобы потом утешиться хорошей. Мудрость соплеменников вождь оценил. Тем более, что новость была ужасной. Надвигается лютая зима. А жратвы – ровным счетом никакой. Только бизонье дерьмо осталось. Племя зарыдало, но тут же опомнилось и потребовало новость хорошую. И вождь ее огласил вдохновенно: зато бизоньего дерьма - навалом!

Можно было бы порадоваться тайком, что страсти времен большого ледника и развитого социализма от нас бесконечно далеко. И давно уже за подобные истории никто никого не сажает. А простой обыватель в трудные моменты анекдотами себя не утешает. Да и незачем. С утра до ночи гремят придворные телебарабаны, отмечая невиданные прежде достижения. Беспросветный оптимизм просто вышел из берегов. И оказалось вдруг, что вообще нет никаких проблем.

Разрушаются дороги, падают мосты? Восстановим, возведем, починим. Нет денег в казне? Займем, вытряхнем, заживем лучше прежнего. Самое главное, что силовики и прочие ябатьки сумели сохранить уникальное наше достижение - несменяемую власть. А поскольку она аграрная по сути, то внезапно исчезающие куры или пропадающий бесследно сахарный песок никого не должны тут волновать. Как было уже когда-то кем-то сказано, еды - навалом.

Вот только 5 октября странные для времен сплошного процветания прозвучали откровения на высочайшем совещании о ходе сельхозработ в стране. Будто бы десять дней тому назад мы имели всего лишь половину, а то и меньше работ, которые надо выполнить осенью. И это не враги вещали из-за рубежа, а вдохновитель и организатор нашего экономического чуда откровенничал. Так что же вдруг случилось? Стрекоза и неутомимый муравей поменялись ролями? Или небо рухнуло на землю? Такого аграрного конфуза в стране победившего колхозного строя просто быть не может!

Однако истина, вопреки привычной показухе, рвалась наружу неудержимо. «То есть работ непочатый край. Я еще не сказал о картофеле, сахарной свекле, плодовых, ягодниках и так далее. Поэтому была объявлена, можно сказать, тревога». А тут еще и новая проблема всплыла, дополняя картину полной безысходности. Но возник и повод поделиться с подчиненными богатейшим опытом преодоления препятствий, накопленным еще в знаменитом совхозе «Городец». И стало понятно, что и почему так старательно чиновники конспектируют.

Где еще можно так глубоко проникнуть в суть проблем местной экономики. Надо только слушать, записывать и запоминать. «Как, чем будем кормить в зимнее-стойловый период скотину? Накормим – будет мясо, молоко. Плохо накормим, меньше будет мяса, молока, корова из зимовки ослабленной. Знаете последствия. Поэтому вопрос номер один: как, где и за счет чего будем кормить скот?» Созванные на совещание помрачнели. Повеяло холодом то ли предстоящей зимы, то ли вообще потянуло сквозняком эпохи оледенения.

Лихие председатели колхозов в послевоенные годы эту проблему решали просто – снимали соломенные стрехи и пытались накормить голодный скот. Но если соломенных давно уже нет, то смогут ли наши ученые найти способ превращения обычных крыш во что-то съедобное?

Однако минувшая неделя никаких вопросов без ответа не оставила. В приунывших было чиновничьих кругах вдруг распространилась почти фантастическая новость: будто бы бессменный глава вертикали встретился с Чавесом. По рядам приближенных пробежала нервная дрожь: как это понимать?.. Вчитались в сводки повнимательнее и оказалось, что никакой тут мистики нет. Просто этот внезапный визитер не тот Уго, а его старший брат – специальный посланник пламенного товарища Мадуро. И разговор с ним состоялся вполне дружеский и многообещающий. Тем более, что тема была общая - как выжить в условиях санкций.

А поскольку с валютой у каждой из сторон туговато, не могла не возникнуть идея обмена чего-то нужного на что-то полезное. Было же такое в начале времен. Когда мед и пеньку можно было легко конвертировать в каменный скребок или даже в лук и стрелы. Вот только в нынешней ситуации есть одна заковыка. У Венесуэлы товар для обмена известный – нефть. А дальше как в детских стишках: а что у вас? А у нас в кармане гвоздь.

Но уже отчетливо ощутим запах большой нефти. И кто же в таком случае диалог начинает с каких-то деталей, если уже мерещатся караваны танкеров в океане, как это было во времена еще того Чавеса. Не важно, чем тогда совместная затея закончилась. Важен порыв. И не все ли равно, как сейчас эта призрачная нефть будет доставлена. Поплывут к дроздовским берегам нефтеналивные суда или емкости с бесценным грузом отправят сюда на плотах из бальсового дерева, значения не имеет. Главное, что обиженные режимы снова в одной связке. И мираж потрясающий – нефть в океане.

И никаких долларов и евро на горизонте. Только чистый бартер. Натуральный обмен, как было принято между закадычными друзьями еще в ледниковый период. Они нам нефть, а мы им неведомо что. Вопрос о том, чем ответит режим на возможную щедрость друзей по несчастью, пока еще не решен. Но скромная весточка из Каракаса вдохновила и обнадежила. И мгновенно расставила все знаки препинания в экстремальной программе выживания в условиях нынешних и будущих санкций.

И уже не такой угрюмой представляется грядущая зима. И даже коровы, почти обреченные на недоедание, после сытной кормежки будут жевать самую престижную жвачку.

Потому что бартер с Венесуэлой – это наше все.

Владимир Халип, специально для сайта Charter97.org

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».