В Нюрнберге начинается конференция о преступлениях Лукашенко против человечества 10 11.10.2021, 11:48

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Онлайн-трансляция.

11 октября в немецком Нюрнберге началась правовая конференция «»Преступления против человечества и признание Лукашенко террористом«». Часть участников выступит онлайн. Конференция началась в 10:00, сообщило Народное антикризисное управление (НАУ).

Среди участников: председатель Рады БНР Ивонка Сурвилла, оппозиционные политики Светлана Тихоновская, Павел Латушко, адвокат Сергей Зикрацкий, экс-депутат Верховного Совета Республики Беларусь Сергей Наумчик, член Европарламента Пятрас Ауштрявичюс, специалист Международного уголовного права Томаш Вилинский и другие.

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