Артем Черников: «Гродно Азот» должен остаться дома 1 11.10.2021, 11:59

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Артем Черников

фото: charter97.org

Рабочий класс — огромнейшая сила.

Вчера на акции солидарности белорусов в Варшаве выступил активист стачкома «Гродно Азот» Артем Черников. Telegram-канал «Белорусское объединение рабочих» (БОР) опубликовал его выступление:

— Я хочу напомнить всем, как «Гродно Азот» вышел и показал всему городу, что рабочий класс – огромнейшая сила. Когда рабочий класс заткнул всех ОМОНовцев, милиционеров города Гродно и спокойно вышел, объединив за собой целый город. Огромная, многотысячная колонна тогда вышла и кричала: «Если кто-то из нас будет задержан, завтра «Азот» остановится и не выйдет на работу». Тогда гродненцы поддержали рабочих, абсолютно все шли массовым шествием.

Я хочу, чтобы сейчас эти люди просто остались дома ради своей безопасности, ради безопасности своих близких, ради того, чтобы завтра у нашей страны было светлое и большое будущее, потому что «Гродно Азот» важен не только для страны, он важен для всего мира. Там работают высококлассные специалисты, и мы те специалисты, которые должны показать свою силу просто оставшись дома. Мы не должны работать на террористический режим. Мы должны просто взять и закрыться, никогда в жизни не простить их преступления.

В день, когда будет назначена стачка, «Гродно Азот» должен остаться дома. Мы не должны забывать, что наши коллеги сидят в тюрьмах. Каждый день, прожитый в тюрьме, – это большая пытка для них. Мы видим, что происходит с людьми, когда они выходят оттуда. Мы не должны больше позволять нашим коллегам, нашим друзьям, членам наших семей, оставаться в тюрьме. Стачке быть! Жыве Беларусь!

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