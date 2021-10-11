Итальянские математики доказали, что мемы постепенно усложняются 5 11.10.2021, 12:08

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Мемы становятся своего рода метаязыком.

Группа итальянских математиков изучила эволюцию 2 миллионов мемов, опубликованных на платформе Reddit в период с 2011 по 2020 годы, и пришла к выводу, что их сложность увеличивается, пишет «Новое время».

Ученые предположили, что мемы таким образом становятся своего рода метаязыком.

Команда, возглавляемая Карло М. Валенсисом из Центра исследований Энрико Ферми, использовала методы машинного обучения и алгоритм группировки для ранжирования мемов из четырех сабреддитов (подфорумов) — r / AdviceAnimals, r / memes, r / CemeteryComed и r / dankmemes — на основе базовых шаблонов. Они выяснили, как с популярностью шаблона связаны время его жизни и частота создания новых мемов.

Работа была основана на эволюционной теории британского биолога Ричарда Докинза, из которой ученые взяли три основных элемента: репликацию (у мемов есть общий паттерн, который используется как средство выражения); вариативность (закономерности меняются); и отбор (мемы соревнуются друг с другом за внимание пользователей, поэтому некоторые забываются, а другие остаются популярными в течение длительного времени).

На первом этапе своего исследования исследователи использовали нейронную сеть, чтобы разделить все мемы на четыре большие группы: две с животными, одна с людьми и последняя со всеми остальными темами. Затем другой алгоритм сгруппировал мемы в «кластеры»: изображения в группе были похожи на исходный узор.

Благодаря этому математики смогли увидеть, как новые паттерны и новые мемы появляются в каждой группе, и обнаружили, что количество новых паттернов со временем растет по экспоненте, удваиваясь каждые 6 месяцев. Согласно исследованию, если шаблон не пользуется популярностью, новые мемы на его основе могут появляться только раз в несколько лет; если схема популярна, перерыв редко превышает 3−4 месяца.

Наконец, они обнаружили, что для всех проанализированных сообществ Reddit среднегодовая сложность мемов неуклонно росла, что может указывать на их преобразование в метаязык.

Кроме того, исследователи указали, что возрастающая сложность мемов неизбежно связана с формированием диалектов этого языка, которые понимаются только внутри данного сообщества. То есть, мем, созданный определенной группой людей, например фанатами видеоигр, может быть непонятен остальной части Интернета.

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