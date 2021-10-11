СМИ: Европейские компании подозреваются в поставках оружия в Беларусь 10 11.10.2021, 12:41

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Фото: ТАСС

Они нарушили эмбарго ЕС.

Издание EUobserver опубликовало расследование в котором говорится, что чешская, словацкая и венгерская компании подозреваются в незаконных поставках оружия в Беларусь и РФ через Молдову в обход оружейного эмбарго ЕС.

В расследовании фигурируют фирмы: Česká zbrojovka (Чехия), De Fango (Венгрия), XXeurope (Словакия) и другие.

Сообщается, что в прошлом году венгерская De Fango и словацкая XXeurope пытались поставить в Беларусь через Молдову сотни тысяч патронов с боеприпасами. Что является прямым нарушением эмбарго ЕС на поставки оружия в Беларусь, которое действует с 2011 года.

В предполагаемой схеме обхода санкций также фигурирует молдавская оружейная фирма Cartuș, российская компания Alliance и белорусская компания Outdoor Team .

МИД Молдовы подтвердило EUobserver, что такие случаи действительно были, заявив: «[Молдавское] правительство пресекло попытку экспорта гражданских боеприпасов в Беларусь. […] Боеприпасы были импортированы из Венгрии, но изначально производились в Финляндии и Швейцарии».

Издание сделало запрос на получение комментариев во все фирмы, которые предположительно участвуют в схеме обхода санкций — большинство из них заявило, что не поставляют оружие в Беларусь и РФ, остальные — просто не ответили.

Журналисты отмечают, что информация об использовании европейского оружия и боеприпасов силовиками в Беларуси появлялись и ранее, в частности в прошлом году выяснилось, что мирных демонстрантов в Минске закидывали светошумовыми гранатами именно чешского производства.

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