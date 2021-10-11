Диетологи рассказали, какой фастфуд может быть полезным 1 11.10.2021, 12:59

Не всегда быстрый перекус является вредным.

Полезными могут быть порционные варианты салатов и готовых овощей с белковыми продуктами. Об этом рассказала диетолог, терапевт и эксперт в области правильного питания Наталья Лазуренко.

Она отметила, что сейчас в супермаркетах появляются отделы домашней кухни и салат-бары. Салаты без соусов, которые там продаются, например, греческий, можно рассматривать как полезный фастфуд.

«Или в тех же отделах, где уже готовый продукт дают порционно, можно выбрать какие-то овощи и кусочек белкового продукта. Это быстро, человек не тратит на это время», — сказала Лазуренко.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».