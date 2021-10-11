СМИ: ЕС расширит персональные санкции против РФ 11.10.2021, 13:07

Все новые фигуранты санкционного списка работают в судебном секторе Крыма.

Власти Евросоюза включат в санкционный список еще восемь человек, действия которых подрывали территориальную целостность Украины. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter в понедельник, 11 октября, пишет korrespondent.net.

«ЕС только что согласился добавить еще восемь человек за подрыв территориальной целостности Украины в свой список санкций. Все они в основном работают в судебном секторе Крыма. Имена в официальном журнале ЕС обнародуют позже сегодня. Теперь в списке будет 185 человек + 48 организаций», – рассказал журналист.

Напомним, 10 сентября Совет ЕС продлил санкции против РФ на полгода – до 15 марта 2022 года. Ограничения введены против тех, кто несет ответственность за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. На данный момент в санкционном списке – 177 физических и 48 юридических лиц.

Санкции предусматривают ограничения на поездки в страны ЕС, замораживание финансовых активов и запрет на предоставление денежных средств или других экономических ресурсов включенным в санкционный список лицам.

Индивидуальные санкции ЕС против РФ из-за Украины впервые были введены 17 марта 2014 года.

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