Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике 1 11.10.2021, 13:09

Лауреаты этого года предоставили нам новое понимание рынка труда.

Нобелевский комитет при Шведской королевской академии наук назвал имена лауреатов премии Государственного банка Швеции по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Ими стали экономисты Дэвид Кард («за эмпирический вклад в экономику труда»), Джошуа Дэвид Ангрист и Гвидо Имбенс («за методологический вклад в анализ причинно-следственных связей»).

«Лауреаты этого года предоставили нам новое понимание рынка труда и показали, какие выводы о причинно-следственных связях можно сделать из естественных экспериментов. Их подход распространился на другие области и совершил революцию в эмпирических исследованиях», — отметили в комитете.

Нобелевку по экономике ежегодно дают тем, кто внес исключительный вклад в эту область.

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