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В Дзержинском районе авария оставила без воды более 60 домов

  • 11.10.2021, 13:10
В Дзержинском районе авария оставила без воды более 60 домов

Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах.

Без воды остались более 60 домов в агрогородке Путчино Дзержинского района Минщины. Вечером 10 октября там случилась авария, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Причиной аварии называют неисправность глубинного насоса скважины водозабора. 

Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах. По словам спасателя, в агрогородок организован подвоз воды.

Предполагается, что возобновить подачу воды удастся сегодня до 18:00.

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