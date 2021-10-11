В Дзержинском районе авария оставила без воды более 60 домов 11.10.2021, 13:10

Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах.

Без воды остались более 60 домов в агрогородке Путчино Дзержинского района Минщины. Вечером 10 октября там случилась авария, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.

Причиной аварии называют неисправность глубинного насоса скважины водозабора.

Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах. По словам спасателя, в агрогородок организован подвоз воды.

Предполагается, что возобновить подачу воды удастся сегодня до 18:00.

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