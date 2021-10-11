В Дзержинском районе авария оставила без воды более 60 домов
- 11.10.2021, 13:10
Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах.
Без воды остались более 60 домов в агрогородке Путчино Дзержинского района Минщины. Вечером 10 октября там случилась авария, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу МЧС.
Причиной аварии называют неисправность глубинного насоса скважины водозабора.
Вода пропала в пяти многоквартирных и 59 частных жилых домах. По словам спасателя, в агрогородок организован подвоз воды.
Предполагается, что возобновить подачу воды удастся сегодня до 18:00.