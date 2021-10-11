Популярный в советские времена чайный гриб теперь в тренде во всем мире 11.10.2021, 13:25

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В США и ЕС на стеллажах в супермаркетах полки заставлены комбучей.

Недавно чайный гриб стали продавать на разлив в легендарном минском универсаме «Центральный». Многие улыбались, вспоминая, как банки с ним стояли чуть ли не в каждой квартире. Но на самом деле чайный гриб набирает популярность во всем мире, в Европе его тоже продают на разлив, а крупные корпорации наладили массовое производство. И даже в биодобавках для поддержания физической формы появилась комбуча — так напиток называют за границей, пишет сайт «Наша Нива».

Комбуча — кисло-сладкий газированный напиток, который по вкусу напоминает квас и на самом деле происходит из Китая, где его называют «чаем бессмертия» и употребляли еще две тысячи лет назад.

Нам он больше известен, как чайный гриб, который «рос» в трехлитровых банках прямо на кухнях — в него добавляли холодный чай с сахаром.

Сейчас наблюдается очередная волна популярности чайного гриба. В США и ЕС на стеллажах в супермаркетах полки заставлены комбучей, в нее добавляют лимон, мелиссу и другие добавки. В отличие от стандартной газировки, такой напиток считается полезным. Его производство в Штатах ежегодно приносит сотни миллионов долларов, и спрос только растет. Своя комбуча есть и в России.

Что такое комбуча?

Это продукт, получаемый в результате ферментации, как йогурт или кефир. Чтобы его приготовить, нужно заварить черный или зеленый чай, обычно с сахаром, добавить заварку в емкость с грибом — в результате получится симбиоз дрожжей и уксуснокислых бактерий.

Репутация у чайного гриба неоднозначная. Да, есть мнение, что напиток повышает иммунитет, помогает поддерживать здоровую микрофлору кишечника за счет большого количества пробиотиков, некоторые используют гриб в косметических целях — якобы он помогает от морщин. Интересно, что из гриба делают не только напиток, но и чипсы.

На Западе его продвигают как напиток, который улучшает работу желудка, помогает при диабете, повышает иммунитет, снижает давление и выводит токсины. Доходит до того, что утверждают, он якобы помогает бороться с онкологическими заболеваниями.

Так ли полезен чайный гриб?

Вместе с тем, ученые более осторожны. Исследование в США подтвердило, что у диабетиков, которые пили напиток три месяца, стабилизировался уровень сахара в крови. Мнения, что комбуча помогает при ревматизме, подагре, нервных заболеваниях, не подтвердились. Также бактерии чайного гриба, в отличие от йогурта, не признаны пробиотическими.

Как и в квасе, в комбуче есть хоть и небольшой, но процент алкоголя, однако продают его как безалкогольный напиток. Однако могут возникнуть проблемы из-за неправильного хранения: покупатели в Штатах жаловались, что после нескольких бутылок комбучи чувствовали себя слегка навеселе. Кроме того, комбуча содержит сахар, так что диетическим такой напиток вряд ли можно назвать.

Чайный гриб, скорее, более здоровая альтернатива сладким газированным лимонадам. Соответственно, и цена за «здоровый» продукт выше — примерно вдвое за бутылку.

А еще чайный гриб еще и элемент ностальгии. Правда, сегодня это уже бизнес.

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