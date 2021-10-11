Энтузиасты создали карту минского метро в компьютерной игре 11.10.2021, 14:02

1,750

На работу были потрачены тысячи человеко-часов.

Garry’s Mod — это игровая песочница, в которой геймеры могут создавать собственные миры и объекты, взаимодействующие по заданным правилам, пишет onliner.by.

Энтузиасты из группы во «ВКонтакте» MetroPack вот уже два года создают карту Минского метрополитена для этой игры. Точнее, ее первую очередь, которая была сдана в 1984 году. Ребята опубликовали предрелизный трейлер карты.

Выглядит она достаточно детализированной. На работу были потрачены, без сомнения, тысячи человеко-часов. Собственно, вы и сами можете наблюдать все это ниже в трейлере.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».