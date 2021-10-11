Третью ночь подряд на белорусских метеостанциях обновляются рекорды 3 11.10.2021, 14:13

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Морознее всего было в Кличеве.

В ночь на 11 октября зафиксировано 12 новых температурных минимумов, свидетельствует проведенный БелаПАН сравнительный анализ оперативных и архивных данных на погодном ресурсе meteoinfo.by.

Морознее всего было в Кличеве — 5,2 градуса ниже нуля. Прежний локальный антирекорд ночи составлял минус 3,6 градуса (зарегистрирован в 2010 году).

Перекрыты экстремумы также в Березинском заповеднике — 4,9 (3,1 в 2015 году), Бобруйске — 4,9 (4,1 в 2015-м), Ганцевичах — также 4,9 (4,5 в 2004-м), Езерище — 4,6 (3,7 в 2004-м), Лынтупах — 4,1 (2,4 в 2015-м), Березино — 3,7 (2,6 в 2015-м), Столбцах — 3,6 (2,4 в 2002-м), Барановичах — 2,9 (2,2 в 1965-м), Орше — 2,9 (2,7 в 2004-м), Ошмянах — 1,8 (1,3 в 1996-м) и Мстиславле — 1,7 (1,6 в 2015-м).

Абсолютный антирекорд ночи составляет 8,6 градуса мороза (11 октября 2015 года на метеостанции «Полесская» в Лунинецком районе).

Как сообщал БелаПАН, 9 октября обновился экстремум ночи за весь период инструментальных метеонаблюдений: 6,6 градуса мороза в Езерище против 5,9 градуса в 2015 году в Орше. В Минске был переписан минимум 1925 года (3,6 против 2,1).

В ночь на 12 октября по востоку страны ожидаются заморозки до минус 4 градусов, предупреждают синоптики.

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