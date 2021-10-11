Фокус сместился 1 Сергей Джердж

11.10.2021, 14:26

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Зачем Китай помогает Афганистану?

Китайская Народная Республика стала первой страной, которая официально признала недавно созданное правительство Афганистана

После захвата власти в Афганистане талибы обратились к нескольким странам за поддержкой. Цель Талибана — создать из страны Исламский Эмират Афганистана. Китайская Народная Республика стала первой страной, которая официально признала недавно созданное правительство Афганистана. Китай также решил оказать финансовую помощь Кабулу.

Сейчас Китай инициировал оказание помощи правительству Талибана в размере $15 млн. Такая любовь и уважение Пекина к радикальным мусульманам в соседнем государстве на фоне угнетения мусульман и буддистов в собственной стране кажется, на первый взгляд, странной.

Китай является второй по величине экономикой мира после США. КНР неспешно пытается получить титул мировой сверхдержавы. В Китае много производственных и строительных мощностей. Кроме того, Китай также имеет много проектов в зарубежных странах. До талибов правительство Афганистана поддерживала международная коалиция во главе с США. Несмотря на помощь мирового сообщества, доталибовское правительство Афганистана не сумело достичь значительного экономического роста. Это частично связано с длительной войной, а также с коррупцией, ведь политические руководители Афганистана прятали свои деньги в офшорах, скрывая их от народа. Согласно данным, только 35% населения имеет доступ к электроэнергии в разрушенной войной стране.

Интерес Китая к региону можно рассматривать как акт установления присутствия. Ведь Пекин действовал так же и в других государствах. Одним из таких примеров является Пакистан, где Китай строит на дамбе Тарбела наибольшую гидроэлектростанцию в этой стране.

Желание Китая устанавливать свое влияние в других странах возникло не сегодня. Ранее китайские власти помогали нескольким государствам третьего мира. Это привело для них к значительной задолженности перед Китаем. Из-за невозможности рассчитаться с китайскими кредитами, страны вынуждены уступать свою собственность, а иногда и политический суверенитет.

Сейчас фокус Китая сместился на новое правительство Афганистана. Несмотря на международное противодействие поддержке талибов, Китай решил оказывать им финансовую помощь. Эту новость подтвердил официальный представитель талибов Забиулла Муджахид. Представитель Талибана также заявил, что Китай является их основным партнером в восточном регионе.

Кроме того, Ван Ю, посол Китая в Кабуле, лично встречался с министром иностранных дел Афганистана Амиром Ханом Муттаки для обсуждения предоставления финансовой помощи. Кроме денег, посол Китая в Кабуле также пообещал поставить Афганистану около 3 миллионов доз вакцин против COVID-19. Эта инициатива может помочь разрушенной войной стране преодолеть глобальную пандемию.

Инвестируя в восстановление Афганистана, китайское правительство не ограничивается лишь финансовой помощью. Есть у Китайской Народной Республики и другие инициативы. Установление и укрепление своего присутствия в Афганистане помогает правительству Китая в построении в этом регионе проекта «Один пояс, один путь». Инициатива «Один пояс, один путь» — это проект мечты Китая. Он соединяет многие страны и регионы так же, как Шелковый путь. Проект подвергся критике со стороны некоторых стран. Основной причиной этого, по мнению аналитиков, является жажда Китая создать монополистическую сверхдержаву. Оказывая поддержку правительству Талибана, Китай стремится к дальнейшему укреплению своей глобальной мощи.

Новое правительство Афганистана критикуется большинством стран. Причины: рост насилия, преследования, отрицание прав человека и отсутствие свободы для женщин. Неудача США и международной коалиции — шокирующая новость для мира, ведь во многих странах США успешно ликвидировали террористические организации. Причина этого также и в географическом положении Афганистана.

С момента захвата Кабула талибами, значительная часть населения Афганистана страдает от ранений, болезней и преждевременно умирает. Талибан также сталкивается с сильным осуждением. По данным афганской независимой комиссии по правам человека (AIHRC), талибы захватили все офисы этой организации, и поэтому они не могут оказывать людям гуманитарно-правовую поддержку.

Чтобы преодолеть эту угрозу, Соединенные Штаты согласились предоставить гуманитарную помощь афганскому народу на $64 млн. Сумма была объявлена государственным секретарем США Энтони Блинкеном 13 сентября 2021. Однако эти деньги будут перечислены через различные неправительственные организации в Афганистане для того, чтобы эта помощь дошла непосредственно обычным афганцам, а не попала к правительству талибов.

Сергей Джердж, «Новое время»

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