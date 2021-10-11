Хунта копает себе могилу 1 Telegram-канал «Ник и Майк»

11.10.2021, 14:28

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Не находится людей, которые готовы лоббировать ее интересы ни в Европе, ни в России.

В выходные Bild сообщил о том, что Германия расследует причастность синепалого террориста к незаконной перевозке мигрантов. Пока официальных подтверждений этой информации нет, но дыма без огня не бывает.

Сегодняшнее расследование BYPOL в отношении белорусского бюро Интерпола – очень уверенный шаг к отключению. Чтобы добиться этого, нужно прямо постараться, но по записям вы видите, что хунта упертая и своего умеет добиваться.

В довершение всех проблем – в Нюрнберге проходит международная конференция по преступлениям хунты. Оценки звучат жесткие – терроризм как в отношение белорусов, так и в отношение соседних стран.

CYNIС расписал, почему это можно считать новыми черными лебедями. Согласимся. Хунта сама не понимает, что копает себе могилу. То, на что ранее закрывали глаза, теперь стало очевидным всем. Токсичность хунты такая, что не находится людей, которые готовы лоббировать ее интересы ни в Европе, ни в России.

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