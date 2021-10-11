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13 тонн соленой салаки не впустили в Россию из Беларуси

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  • 11.10.2021, 14:55
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13 тонн соленой салаки не впустили в Россию из Беларуси
Фото: Дарья Хваткова

Россельхознадзор запретил перемещение груза и вернул его обратно.

В деревне Долосцы на беларусско-российской границе инспекторы Россельхознадзора остановили груз соленой неразделанной салаки. 12,9 т продукта везли в Санкт-Петербург, сообщает пресс-служба российской службы.

Инспекторам не понравилось санитарное состояние грузового отсека транспортного средства, на полу которого находились лужи (подтеки), по органолептическим показателям напоминающие тузлук. Продукция была произведена белорусским предприятием.

Россельхознадзор запретил перемещение груза и вернул его обратно.

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