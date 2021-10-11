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С печеньем к лавровскому самовару

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  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 11.10.2021, 15:04
  • 5,394
С печеньем к лавровскому самовару
Виктория Нуланд

Живой мем российской пропаганды прилетает в Москву.

Виктория Нуланд, замгоссекретаря США, проведет в России переговоры с заместителем министра иностранных дел Сергеем Рябковым.

Вот вам «хунта», «переворот», «черный список», в котором была Нуланд … Все забыто. Видно, сильно кипит вода в лавровском самоваре, раз согласились принять Вику с пачкой печенья.

Надо бы, конечно, по такому поводу устроить шоу – собрать на встречу с живой легендой всех пропагандистов телевидения российского, сделать коллективное фото – Вика с Соловьевым, Скабеевой, Поповым, Шейниным, Марковым ... Брилев сбоку стоит, британским флажком довольно машет.

Потом чаепитие, разумеется. От Вики - печенье, а самовар на вытянутых руках Захарова вынесет, в кокошнике, с беленым лицом и нарумяненными щеками.

Будет в углу, посреди шума, сидеть мрачный одинокий Лавров – в дыму папирос, со стаканом маслянистого виски в руке, многополярно рыская очками.

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